В госбюджет поступили первые 3 миллиарда от национализации российских банков

В госбюджет поступили первые средства, полученные по результатам изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов в Украине.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor, которые мониторят эффективность санкций, со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы Украины.

Речь идет об остатках средств на счетах украинских дочерних банков "Сбербанка" и "Веб.РФ" ("Международный резервный банк" и "Проминвестбанк"), национализация корпоративных прав и финансовых активов которых состоялась по решению СНБО от 11 мая 2022 года.

"Поступление средств в специальный фонд государственного бюджета по коду классификации доходов бюджета 21085000 "Средства, полученные в связи с выполнением Закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" составляет 3 169 094 303,31 гривны", - заявили в Казначействе.

Отмечается, что перерасчет средств осуществил Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре.

Также в Фонде на дополнительный запрос аналитиков уточнили, что первый перечисленный транш в госбюджет был в гривнах. Вскоре ожидается еще один транш средств, которые хранятся на счетах в изъятых российских банках в иностранных валютах.

"Фонд направил в адрес Государственной казначейской службы Украины дополнительное обращение от 06.12.2022 в котором выразил просьбу в кратчайшие сроки сообщить реквизиты соответствующих счетов специального фонда Государственного бюджета Украины для возможности дальнейшего перечисления средств указанных банков в иностранных валютах", - заявили в Фонде гарантирования вкладов.

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В Trap Aggressor подчеркнули, что это первый успешный кейс изъятия российских активов на территории Украины, который закончился перечислением средств в госбюджет.

"Согласно недавним правкам в Закон о Государственном бюджете Украины, в дальнейшем средства будут зачислены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", - пояснили аналитики.

Экономическая правда