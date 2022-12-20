В 11 областях применены аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль

Аварийные отключения электроэнергии применяются в 11 областях Украины, ситуация в энергосистеме остается сложной.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе. Силы Воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, имеем попадание по высоковольтной сети", – отметил он.

Утром вторника в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций.

"Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы были применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства. Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной", – добавил Шмыгаль.

Напоминаем:

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба заявил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области остается критической - после недавних атак дронами и ракетными обстрелами возобновление электроснабжения продолжается.