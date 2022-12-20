Киевская кольцевая электричка снова следует по графику
Вторник, 20 декабря 2022, 17:03 -
В Kyiv City Express заявили, что кольцевая электричка снова следует по графику.
Об этом сообщает Kyiv City Express в Telegram.
"Кольцевая электричка снова следует по графику. Спасибо за терпение, едем дальше!", - говорится в сообщении.
Напомним:
В Kyiv City Express утром 20 декабря заявили, что из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения собрался ряд задержек на всем кольце.
Экономическая правда