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Товарооборот в Украине с начала года составил более 90 миллиардов долларов

Вторник, 20 декабря 2022, 16:38 - Анастасия Жарикова

Товарооборот Украины за 11 месяцев года составляет 90,1 миллиарда долларов – в страну больше импортировали продукцию, чем экспортировали из нее.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, в течение января-ноября в Украину импортировали товаров на 49,4 млрд долл и экспортировали из Украины продукции на 40,7 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину Китай — на 7,6 млрд долл, Польша — 5 млрд долл и Германия — 4 млрд долл.

В то же время экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 6,2 млрд долл, Румынии — на 3,5 млрд долл и Турции — 2,7 млрд долл.

Больше всего в Украину ввозили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт – 13,8 млрд долл;
  • топливно-энергетические товары – 11,7 млрд долл;
  • продукция химической промышленности - 8,7 млрд долл.

В топ-3 наиболее экспортируемых товаров вошли:

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  • продовольственные товары - 21 млрд долл;
  • металлы и изделия из них - 5,7 млрд долл;
  • машины, оборудование и транспорт – 3,9 млрд долл.
 
Гостаможслужба

Гостаможслужба товары
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