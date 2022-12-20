Товарооборот в Украине с начала года составил более 90 миллиардов долларов

Товарооборот Украины за 11 месяцев года составляет 90,1 миллиарда долларов – в страну больше импортировали продукцию, чем экспортировали из нее.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, в течение января-ноября в Украину импортировали товаров на 49,4 млрд долл и экспортировали из Украины продукции на 40,7 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину Китай — на 7,6 млрд долл, Польша — 5 млрд долл и Германия — 4 млрд долл.

В то же время экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 6,2 млрд долл, Румынии — на 3,5 млрд долл и Турции — 2,7 млрд долл.

Больше всего в Украину ввозили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт – 13,8 млрд долл;

топливно-энергетические товары – 11,7 млрд долл;

продукция химической промышленности - 8,7 млрд долл.

В топ-3 наиболее экспортируемых товаров вошли:

ВИДЕО ДНЯ

продовольственные товары - 21 млрд долл;

металлы и изделия из них - 5,7 млрд долл;

машины, оборудование и транспорт – 3,9 млрд долл.