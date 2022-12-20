В "Транснефти" заявили, что Польша и Германия подали заявку на российскую нефть на 2023 год

Глава российской "Транснефти" заявил, что компания получила запросы от Польши и Германии по поставкам нефти в 2023 году по южной ветке нефтепровода "Дружба", в Германии отвергают эту информацию

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы российского нефтяного монополиста Николая Токарева для "Россия-24".

ЕС пообещал прекратить закупку российской нефти морскими путями с 5 декабря, а также Запад установил ограничение цен на российскую сырую нефть, но нефтепровод "Дружба" остается исключенным от санкций.

Отмечается, что комментарии "Транснефти" противоречат предположению в прошлом месяце о том, что Польша собиралась отказаться от сделки по покупке российской нефти.

Источники Reuters, знакомые с переговорами, рассказали, что Польша стремится поддержать Германию для санкций ЕС по польско-немецкому участку нефтепровода "Дружба", чтобы Варшава могла отказаться от соглашения о покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов.

Они объявили, что с 1 января не будут брать нефть из России. И сейчас мы получили запросы от польских потребителей: дайте нам в следующем году 3 млн тонн, а на декабрь 360 тыс. тонн, и Германия уже подала заявку на первый квартал", – заявил глава "Транснефти" Николай Токарев.

Также он не исключил своповых операций с Казахстаном при поставках нефти на НПЗ Германии.

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Представитель министерства экономики Германии заявил, что сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными, и нефтеперерабатывающие заводы в восточной Германии в Леуне и Шведте больше не заказывают российскую сырую нефть на следующий год.

Цель Берлина прекратить импорт российской нефти до конца года и в течение нескольких месяцев он работает с Польшей, чтобы попытаться обеспечить поставки Шведта, который обеспечивает 90% топлива для Берлина.

В министерстве экономики Германии настроены, что казахская нефть, поступающая через нефтепровод "Дружба" через Польшу, может помочь заменить поставки сырой нефти для завода в Шведте. Предприятие зарезервировало соответствующие мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе по состоянию на январь, рассказал представитель министерства и добавил, что это не является заказами.