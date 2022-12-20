Курс валют на 20 декабря: гривна продолжает ослабевать и на "черном рынке", и в банках
Вторник, 20 декабря 2022, 13:56 -
Во вторник, 20 декабря, гривна продолжила ослабевать по отношению к доллару и евро на "черном рынке", также несколько выросли курсы в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,05 - 40,17 грн, а в понедельник, 19 декабря, колебался на уровне 39,77 - 40,11 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,95 - 42,08 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 41,74 – 42,18 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,72 – 40,17 грн (курс на 19 декабря – 39,7 – 40,15 грн);
- Евро – 41,5 – 42,25 грн (курс на 19 декабря – 41,5 – 42,25 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,8 – 40,48 грн;
- Укрэксимбанк – 39,85 – 40,35 грн;
- Райффайзен – 39,7 – 40,2 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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