Курс валют на 20 декабря: гривна продолжает ослабевать и на "черном рынке", и в банках

Во вторник, 20 декабря, гривна продолжила ослабевать по отношению к доллару и евро на "черном рынке", также несколько выросли курсы в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,05 - 40,17 грн, а в понедельник, 19 декабря, колебался на уровне 39,77 - 40,11 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,95 - 42,08 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 41,74 – 42,18 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,72 – 40,17 грн (курс на 19 декабря – 39,7 – 40,15 грн);

Евро – 41,5 – 42,25 грн (курс на 19 декабря – 41,5 – 42,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 40,48 грн;

Укрэксимбанк – 39,85 – 40,35 грн;

Райффайзен – 39,7 – 40,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.