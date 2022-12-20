НБУ предупредил о завершении обмена наличной гривны на евро в Италии

В Нацбанке предупредили, что 21 декабря 2022 года - последний день, когда украинцы в Италии могут обменять наличные гривны на евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе напомнили, что программа обмена наличной гривны на евро в Италии была основана на основе соглашения, заключенного между НБУ и Банком Италии.

В рамках программы украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и нашли убежище в Италии, имели возможность обменять наличную гривну на евро в определенных итальянских банках для удовлетворения жизненных потребностей.

"Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - пояснили в Нацбанке.

Всего по состоянию на 16 декабря 2022 года за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10 млн грн.

Программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября 2022 года), Германии (30 октября 2022 года), Швеции (13 ноября 2022 года), Швейцарии (25 ноября 2022 года), Литве (5 декабря 2022 года), на Мальте (7 декабря 2022 года), а также в Нидерландах, Бельгии и Латвии (9 декабря 2022 года).

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Экономическая правда