Российские ракеты ночью попали в объект "Нафтогаза" на Харьковщине

Ночью 20 декабря российские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры "Нафтогаза" в Харьковской области.

Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что люди не пострадали.

"Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого сейчас занимаются специалисты.

Убытки оценим позже после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгоем на мировой арене", - написал Чернышов.

Экономическая правда