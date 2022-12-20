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Российские ракеты ночью попали в объект "Нафтогаза" на Харьковщине

Вторник, 20 декабря 2022, 12:22 - Алексей Павлыш

Ночью 20 декабря российские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры "Нафтогаза" в Харьковской области.

Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что люди не пострадали.

"Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого сейчас занимаются специалисты.

Убытки оценим позже после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгоем на мировой арене", - написал Чернышов.

Экономическая правда

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