Российские ракеты ночью попали в объект "Нафтогаза" на Харьковщине
Вторник, 20 декабря 2022, 12:22 -
Ночью 20 декабря российские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры "Нафтогаза" в Харьковской области.
Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
Он подчеркнул, что люди не пострадали.
"Однако в результате обстрела возник масштабный пожар, ликвидацией которого сейчас занимаются специалисты.
Убытки оценим позже после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгоем на мировой арене", - написал Чернышов.
Экономическая правда
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