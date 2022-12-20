Очередь на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на несколько дней снова станет живой: детали

Пересечение границы в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" с 20 по 24 декабря будет осуществляться в порядке живой очереди, а не введенной ранее электронной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по безопасности и транспорту (Укртрансбезопасности).

Отмечается, что живая очередь заработает после окончания очереди из зарегистрированных 16 декабря.

"20 - 23 декабря водители и перевозчики сами будут определять, когда им удобно прибыть в терминал и стать в живую очередь", – говорится в сообщении.

В Госслужбе по безопасности и транспорту объяснили, что временный переход к такому режиму необходим для подготовки перезапуска сайта электронной очереди и проезда автомобилей, ранее вставших в очередь, но не успевших уехать.

Команда проекта завершает работы по восстановлению основного и резервных серверов сайта echerha.gov.ua, который вышел из строя 16 декабря после продолжительных перебоев с энергоснабжением.

Мы уже развернули системы в нескольких различных цифровых центрах и работаем над безопасным переносом данных для сохранения каждой записи", – добавили в Укртрансбезопасности.

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Запись в еЧерге на сайте echerha.gov.ua будет возобновлена в пятницу, 23 декабря.

Ближайшая дата, на которую 23 декабря откроется запись в общей очереди – 25 декабря, 12:00; в очереди на ветеринарный контроль – 27 декабря, 12:00.

С 12:00 25 декабря проезд в общей очереди через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" будет исключительно по записи на сайте электронной очереди.

"Мы стремимся упорядочить пересечение границы к праздникам, чтобы все перевозчики могли завершить свои дела и водители успели вернуться домой на праздники", – резюмировали в Госслужбе.

Напоминаем:

С понедельника, 12 декабря, на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" заработала электронная очередь пересечения границы.

Экономическая правда