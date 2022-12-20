Черноморский банк торговли и развития примет участие в восстановлении Украины

Черноморский банк торговли и развития заинтересован в участии в проектах восстановления и создаст рабочую группу, которая на этом сосредоточится.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко и ее заместитель, торговый представитель Тарас Качка провели онлайн-встречу с президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) доктор Серхатом Кексалом.

"Несмотря на то, что боевые действия еще продолжаются, Украина вместе с партнерами прорабатывает план и механизмы восстановления нашей страны. И мы надеемся, что Черноморский банк торговли и развития присоединится к участию в проектах обновления", – отметила Юлия Свириденко.

В свою очередь, глава ЧБТР отметил, что банк заинтересован в таком участии. В частности, уже принято решение о создании соответствующей рабочей группы, которая будет сосредоточена на Украине.

Стороны договорились определить конкретные проекты, реализация которых может быть профинансирована ЧБТР и приступить к их детальной проработке. Как отмечалось во время встречи, и Украина, и Черноморский банк торговли и развития заинтересованы, чтобы практическая реализация проектов началась как можно быстрее.

Черноморский банк торговли и развития был создан странами Черноморского региона в 1999 году. Уставной капитал составляет 3,45 млрд евро.

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Банк поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество в Черноморском регионе через кредитование торговли и проектного финансирования, гарантии и участие в капитале частных предприятий и государственных учреждений в странах-членах.

За время работы правлением ЧБТР одобрено участие в 53 проектах в Украине на сумму 963,5 млн евро. Уже подписано 52 соглашения на сумму 927,9 млн. евро и профинансировано 49 проектов на сумму 914,2 млн. евро.

Экономическая правда