Потолок цены на газ в ЕС мог быть задействован на минимум 40 дней в этом году

Если бы принятое Евросоюзом ограничение цен на газ действовало с начала года, его бы задействовали более чем на 40 дней в период ценовых рекордов августа-сентября.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Commodity Insights.

Ограничение цен на газ призвано предотвратить экстремальные рыночные колебания, и после активации он будет действовать не менее 20 рабочих дней. Механизм также будет распространяться на все газоторговые хабы ЕС, с возможностью дальнейшего отказа.

Кроме того, регуляторным органам будет предложено провести оценку влияния до февраля, и такой шаг может быть отменен, если риски перевешивают преимущества, отметила Комиссар ЕС Кадри Симсон.

Когда в августе цены на газ приблизились к рекордному уровню, это вызвало беспокойство, что цены вышли из-под контроля и что котировки базового контракта определяется спекуляциями, а не спросом и предложением. Министры ЕС рассматривают верхний предел как способ предотвратить такие ситуации в будущем.

Однако ограничение пока не распространяется на внебиржевую торговлю, которая осуществляется брокерами. Это вызывает беспокойство, что все больше сделок переместится с бирж на менее прозрачные рынки.

"Если верхний предел будет активирован, сделки перейдут на внебиржевой рынок, и ликвидность на хабах быстро сократится", - сказал Джонатан Стерн, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

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Если участники перейдут с централизованных бирж на внебиржевой рынок, чтобы избежать интервенций, это будет означать снижение ликвидности и доходов бирж, а также окажет давление на спотовые цены, предупреждают аналитики.

"Такое движение, вероятно, оставит потребителей так же уязвимыми к скачкам цен, как и раньше", - сказал юрист по глобальным энергетическим рынкам в Aurora Energy Research Джейкоб Мандель.

Напоминаем:

19 декабря Министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ.

Страны договорились об ограничении цены на газ на уровне 180 евро, и такой механизм коррекции газового рынка вступит в силу только в случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ будет превышать 35 евро. Для запуска механизма цены должны оставаться выше обоих предельных уровней в течение трех дней.