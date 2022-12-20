Нефть дорожает, но всплеск COVID в Китае ограничивает рост

Цены на нефть выросли во вторник, поддержанные более мягким долларом и планом США пополнить запасы нефти, но рост был ограничен неопределенностью относительно влияния растущего количества случаев заболевания COVID-19 в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или на 0,2%, до 79,95 доллара за баррель на 07:10 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 75,51 доллара за баррель, после роста на 90 центов на предыдущей сессии.

Оба контракта подорожали более чем на 1 доллар в начале сессии.

Причины роста цен

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Цены на нефть были поддержаны объявленным на прошлой неделе планом США приобрести до 3 миллионов баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва после рекордного выпуска в этом году 180 миллионов баррелей из запасов.

Ослабление доллара США также поддержало цены, сделав нефть дешевле для тех, кто держит другие валюты.

Однако аналитики отмечают, что для дальнейшего роста цен необходимы четкие признаки растущего спроса.

"Перспективы спроса на нефть будут ключевыми для того, насколько высокими могут быть цены, и это может быть непросто, поскольку мы видим смешанные сигналы в связи с открытием Китая", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

В то время как Китай ослабляет пандемические ограничения, всплеск заболеваемости COVID-19 был "медвежьим" для нефтяных рынков из-за неопределенности относительно восстановления экономики страны, отмечает аналитик Тина Тенг из CMC Markets.

Города по всей стране наперегонки устанавливают больничные койки и строят клиники на фоне растущей международной обеспокоенности тем, что решение Пекина о существенном ослаблении строгого режима "нулевого COVID-19" приведет к возможным смертям, мутациям вируса и экономическим последствиям.

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