Есть проблемы на левом берегу Киева: отключения света в двух районах более длительные – YASNO

В компании-поставщике электроэнергии YASNO рассказали о проблемах на левом берегу Киева, из-за которых отключения в Дарницком и Днепровском районах несколько продолжительнее, чем в остальной части города.

Об этом написал в Facebook CEO компании YASNO Сергей Коваленко.

"Сегодня Киев мог максимально потребить 1022 МВт при ориентировочной потребности в 1500 МВт.

Есть некоторые проблемы на левом берегу, там один из двух из объектов генерации не может давать достаточно мощности, в которой нуждаются потребители, а значит работает только другой объект и только его две магистральные линии. Они часто перегружаются. Поэтому, к сожалению, отключения в Дарницком и Днепровском районах из-за этого несколько продолжительнее, чем в остальной части города", - рассказал Коваленко.

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы восстановить полноценное снабжение.

Он также призвал "не пренебрегать" и подготовить все, что может быть нужным во время отключений.

Экономическая правда