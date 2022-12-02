Назначение и начисление субсидий будет происходить через Пенсионный фонд – Шмыгаль

Начисление субсидий будет происходить через Пенсионный фонд - Кабмин увеличивает доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда на 12,6 млрд грн.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы делаем систему субсидий гибкой и эффективной, чтобы помочь прежде всего тем семьям, которые в этом больше всего нуждаются.

Собственно для повышения такой эффективности назначения и начисления субсидий будет происходить через Пенсионный фонд Украины. Сегодня есть решения, которые позволят Пенсионному фонду в полной мере выполнять возложенные на него новые полномочия и функции. Мы увеличиваем доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда на 12,6 млрд грн", - пояснил премьер.

Все, кому субсидии назначены, обязательно их получат в полном объеме, заверил Шмыгаль.

По его словам, также с 1 декабря люди могут обратиться за субсидией одним из трех удобных способов: в ЦНАП или уполномоченного представителя местной власти; в электронной форме через портал Дія; в сервисный центр ПФУ или через веб-портал или мобильное приложение Фонда.

При этом украинцам, которые в прошлом году уже получали субсидии, переназначат их автоматически.

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В Пенсионном фонде накануне сообщили, что с 1 декабря полномочия принимать обращения на назначение жилищных субсидий имеют органы Пенсионного фонда Украины.

До этого ответственными органами, назначающими жилищные субсидии, были: Министерство социальной политики Украины, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Экономическая правда