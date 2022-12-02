Украина получит 200 миллионов евро для поддержки ВПЛ от KfW

Кабинет Министров принял решение о привлечении гранта 200 миллионов евро на бюджетную поддержку от Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что средствами будут покрываться расходы по выплате пособий для проживания внутренне перемещенным лицам.

Министра финансов Сергея Марченко уполномочили на подписание Грантового соглашения между Украиной и KfW, а также подписание Отдельного соглашения к Грантовому соглашению в рамках Программы поддержки устойчивости ВПЛ в Украине.

Программа поддержки устойчивости ВПЛ в Украине направлена на смягчение негативного влияния на условия жизни ВПЛ. Ее целью является усиление возможности украинского правительства оказывать надлежащую поддержку ВПЛ, официальное количество которых значительно выросло с начала войны.

Напоминаем:

НЭК "Укрэнерго" привлекла 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и 72 миллиона евро грантовых средств от Нидерландов.