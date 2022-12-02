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Укрзализныця возобновила продажу билетов на рейс со Львова в Днепр: маршрут

Пятница, 2 декабря 2022, 16:45 - Анастасия Жарикова

Укрзализныця после полугодового перерыва запускает продажу билетов на рейс №131/132 Львов – Днепр, который будет курсировать через северное Полесье, Волынь и Киев.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

С 10 декабря через день по четным числам поезд отправляется из Львова в 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Днепр через Знаменку и Александрию по расписанию в 18:25.

В обратном направлении через день по четным числам с 12 декабря рейс будет отправляться в 07:02. По прибытии в столицу в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше Полесье во Львов в 06:55.

Билеты на поезд можно приобрести в приложении, чат-боте и на сайте.

 
УЗ

Укрзализныця
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