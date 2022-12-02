В Литве завершается обмен наличной гривни на евро

В понедельник, 5 декабря, истекает срок, в который украинцы в Литве могут обменять наличные гривни на евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Программа обмена наличной гривни на евро была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Литвы.

Благодаря программе украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Литве, имели возможность обменять наличную гривну на евро в определенных литовских банках для удовлетворения жизненных потребностей.

Ее завершают из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.

В целом по состоянию на 29 ноября 2022 за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Литве более 400 тыс. грн.

Программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября), в Германии (30 октября), в Швеции (13 ноября) и Швейцарии (25 ноября).