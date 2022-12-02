Цены на нефть завершают неделю ростом

Цены на нефть были в целом стабильными утром в пятницу, но завершают неделю ростом накануне встречи ОПЕК+ 4 декабря и запрета ЕС на российскую нефть, который вступает в силу 5 декабря.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов, или на 0,2%, до 87,02 долларов за баррель к 10:08 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли на 5 центов, или на 0,1%, до 81,27 долларов за баррель.

И Brent, и WTI упали в начале сессии, но были на пути к своему еженедельному приросту - крупнейшему за последние два месяца: примерно на 4% и 6% соответственно - после трех недель снижения подряд.

Что влияет на цены

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Китай собирается объявить о смягчении своих карантинных COVID-протоколов в течение нескольких дней, говорят источники Reuters.

При этом аналитики предупреждают, что значительное восстановление китайской экономики, скорее всего, произойдет через несколько месяцев.

Между тем, правительства Европейского Союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, чтобы удерживать ее на уровне 5% ниже рыночной цены.

Это все еще требует официального одобрения до того, как санкции блока в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря. Российская нефть марки Urals торговалась на уровне около 70 долларов за баррель в четверг днем.

Польша, которая настаивала на том, чтобы лимит был как можно ниже, не подтвердила, что поддержит соглашение, заявил Reuters дипломат ЕС.

Ожидается, что ОПЕК+ будет придерживаться своей последней цели по сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки на встрече в воскресенье, но некоторые аналитики считают, что цены на нефть могут упасть, если группа не сделает дальнейших сокращений.

Экономическая правда