Google выделяет 2 миллиона долларов на цифровое образование в Украине
Технологический гигант Google дает 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Кабинета министров.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Министерство цифровой трансформации провели встречу с командой Google.
"Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения могут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут бесплатно пользоваться целый год", – написал министр.
Вдобавок, Google продолжает поддержку цифровой грамотности украинцев и сферу образования.
"Новый грант на 2 миллиона долларов направим на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы "Дия. Цифровое образование", – отметил Федоров.
Также в планах Минцифры есть запуск англоязычной версии портала с программами рескилинга, персонализированными учебными траекториями с элементами АИ, а также рекомендациями по трудоустройству.
"Это позволит в будущем многим найти востребованную работу и внести вклад в экономическое возрождение государства", – уверен глава Минцифры.
Напоминаем:
Amazon и Украина подписали меморандум о сотрудничестве на 20