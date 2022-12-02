Google выделяет 2 миллиона долларов на цифровое образование в Украине

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Технологический гигант Google дает 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Кабинета министров.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Министерство цифровой трансформации провели встречу с командой Google.

"Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения могут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут бесплатно пользоваться целый год", – написал министр.

Вдобавок, Google продолжает поддержку цифровой грамотности украинцев и сферу образования.

"Новый грант на 2 миллиона долларов направим на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы "Дия. Цифровое образование", – отметил Федоров.

Также в планах Минцифры есть запуск англоязычной версии портала с программами рескилинга, персонализированными учебными траекториями с элементами АИ, а также рекомендациями по трудоустройству.

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"Это позволит в будущем многим найти востребованную работу и внести вклад в экономическое возрождение государства", – уверен глава Минцифры.

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