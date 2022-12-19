В освобожденном Изюме возобновили газоснабжение

В деоккупированном Изюме Харьковской области возобновили газоснабжение – газ получили 18 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

Оккупанты уничтожили 10 газорегулирующих пунктов, 4 газовых задвижки, 7 станций котодной защиты и сотни метров газопровода. Из-за этого без газоснабжения остались более 22 тысяч потребителей.

"Специалисты АО "Харьковгаз" уже возобновили газоснабжение до 18 тысяч домов. Сейчас работы продолжаются по заявкам клиентов, которые возвращаются в свои дома", – добавили в компании.

Отмечается, что восстановительные работы продолжались 20 дней. В компании отметили, что быстрое восстановление стало возможным в том числе благодаря созданному аварийному запасу оборудования в логистическом центре РГК.

"Когда логистические цепочки из-за боевых действий вообще не работали, у нас поставки запчастей не прекратились. На складе логистического центра находятся стальные и пластиковые трубы для подземных и надземных газопроводов, шкафные газорегулирующие пункты собственного производства РГК, газовые задвижки, расходные материалы", – отметил технический директор компании Артем Ильенко.

Всего АО "Харьковгаз" возобновило в Харьковской области газоснабжение более 139 тыс. потребителей.

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