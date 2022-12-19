В КГГА объяснили, как будут работать станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик"
В КГГА объяснили, что станция метро "Крещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик - вестибюли с выходами к улицам Институтской и Городецкого остаются закрытыми.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.
Там напомнили, что 20 декабря станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", а также пересадочный узел между ними заработают для перевозок пассажиров.
Работать станции будут в таком графике:
- "Крещатик" с 5:40 до 21:35
- "Майдан Независимости" с 5:38 до 21:38.
Сейчас остаются закрытыми две станции красной линии - "Днепр" и "Гидропарк".
В метрополитене напомнили, что интервалы движения поездов в час пик 4-5 минут, в межпиковые часы - 8-10 минут.
Напомним:
Со вторника, 20 декабря, в Киеве возобновят работу две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале.
Экономическая правда