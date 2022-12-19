В КГГА объяснили, как будут работать станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик"

фото: КГГА

В КГГА объяснили, что станция метро "Крещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик - вестибюли с выходами к улицам Институтской и Городецкого остаются закрытыми.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Там напомнили, что 20 декабря станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", а также пересадочный узел между ними заработают для перевозок пассажиров.

Работать станции будут в таком графике:

"Крещатик" с 5:40 до 21:35

"Майдан Независимости" с 5:38 до 21:38.

Сейчас остаются закрытыми две станции красной линии - "Днепр" и "Гидропарк".

В метрополитене напомнили, что интервалы движения поездов в час пик 4-5 минут, в межпиковые часы - 8-10 минут.

Напомним:

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Со вторника, 20 декабря, в Киеве возобновят работу две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале.

Экономическая правда