Уровень делового доверия в Китае упал до самого низкого за 10 лет уровня из-за COVID

Уровень делового доверия в Китае упал до самого низкого уровня с января 2013 года - это отражает влияние резкого роста количества случаев COVID-19 на экономическую активность и возможную рецессию в 2023 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса World Economics.

Индекс упал до 48,1 в декабре с 51,8 в ноябре, показал опрос менеджеров по продажам в более чем 2300 компаниях, проведенный World Economics с 1 по 16 декабря.

Индекс является самым низким с момента начала опроса в 2013 году.

"Результаты опроса стали одними из первых показателей того, как деловые настроения пострадали во второй крупнейшей экономике мира после того, как резкое ослабление строгих мер по сдерживанию COVID 7 декабря вызвало растущую волну случаев заражения по всему Китаю", - пишет агентство.

"Опрос убедительно свидетельствует о том, что темпы роста китайской экономики довольно резко замедлились, и она может двигаться к рецессии в 2023 году", - говорится в сообщении World Economics.

Ожидается, что ВВП Китая вырастет всего на 3% в этом году, что является худшим показателем за последние полвека.

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Опрос показал, что деловая активность резко упала в декабре, а индексы менеджеров по продажам в производственном секторе и секторе услуг опустились ниже уровня 50.

При этом процент компаний, которые утверждают, что COVID в настоящее время негативно влияет на них, вырос до рекордного уровня, причем более половины всех респондентов сейчас предполагают, что их деятельности так или иначе наносится вред.

Отмечается, что власти Китая сосредоточатся на стабилизации экономики в 2023 году и активизируют корректировку политики, чтобы обеспечить достижение ключевых целей.

"Может потребоваться как минимум еще один квартал, прежде чем ситуация изменится", - сказал главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван.

Экономическая правда