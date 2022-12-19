"Газпром" поставляет газ Китаю "Силой Сибири" рекордными темпами

Российский "Газпром" 17 декабря обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Об этом сообщает пресс-служба российского монополиста.

Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.

Предыдущий исторический максимум был установлен 14 декабря.

"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны об увеличении суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Российский "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.

Экономическая правда