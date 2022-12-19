В Нацбанке определили график работы банков и платежей в новогодние дни

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) НБУ и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2022 года и в начале 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

30 декабря 2022 года СЭП работает до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Нацбанка работают в обычном режиме.

31 декабря 2022 года банковский день в СЭП открывается датой 2 января 2023 года. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются до 15.00 датой банковского дня 2 января 2023 года. Нацбанк не осуществляет валютных интервенций на валютном рынке Украины.

В то же время 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате и времени начала работы в СЭП - в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов.

"Также банки самостоятельно принимают решение об осуществлении валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается", - пояснили в регуляторе.

1 января 2023 года прием начальных платежей в СЭП начинается в 9.00. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 2 января 2023 года.

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А 2 января 2023 года банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме.

При этом 7, 8 января 2023 года межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023 года.

"Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов", - заявили в НБУ.

Экономическая правда