НКРЭКУ возвращает внеплановые выездные проверки предприятий энергетики и коммунальных услуг

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, возвращает внеплановые выездные проверки субъектов хозяйствования.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

К восстановленным ранее внеплановым невыездным и плановым проверкам прилагаются внеплановые выездные проверки.

Плановые и внеплановые выездные проверки лицензиатов, осуществляющих свою деятельность или находящиеся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, не будут проводить.

Внеплановые и плановые проверки субъектов на рынке энергетики и компуслуг были приостановлены с началом полномасштабного вторжения в соответствии с правительственными решениями. Впоследствии были восстановлены внеплановые невыездные, а чуть позже плановые проверки.