"Своего рода ленд-лиз": Джонсон работает над созданием фонда для поддержки украинского агросектора

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ищет возможности для дальнейшего содействия развитию украинского агросектора - планирует работать над созданием фонда для поддержки сельского хозяйства.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи с председателем общественного объединения "Всеукраинская аграрная Рада" (ВАР) Андреем Дикуном, сообщает пресс-служба ВАР.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в украинском агросекторе, углубление мирового продовольственного кризиса и возможные варианты сотрудничества, в частности, создание международного фонда поддержки украинских аграриев", - говорится в сообщении.

"Мы поддерживаем украинцев и хотим помочь, прежде всего - экономическим восстановлением и восстановлением Украины. Я считаю, что Украина - это невероятная страна, которая имеет удивительную экономику.

Мы приложили много усилий, чтобы начало действовать зерновое соглашение, чтобы продолжался экспорт украинского зерна из Одессы, и теперь ищем возможности для дальнейшего содействия развитию украинского агросектора", - заявил Джонсон.

Отмечается, что потенциальная помощь украинскому агросектору может напоминать ленд-лиз.

"Мир нуждается, чтобы Украина производила больше еды. Нам нужно больше калорий в Африке. Это настоящая проблема. Я буду рассматривать различные возможности, но считаю, что это должен быть проект, созданный в сотрудничестве с другими правительствами.

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Нам понадобится общий фонд для поддержки украинского сельского хозяйства в трудные времена, но с пониманием того, что в конце концов эти средства будут возвращены. То есть, это своего рода ленд-лиз, который американцы сделали во время войны, чтобы помочь Великобритании и немцам", - предложил экс-премьер-министр Великобритании.

Результатом встречи стала договоренность о предоставлении украинской стороной детального отчета о состоянии и первоочередных потребностях аграрной отрасли и дальнейшего продолжения переговоров, добавили в ВАР.

Экономическая правда