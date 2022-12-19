Укрзализныця запускает "лыжный экспресс": маршрут и расписание

Укрзализныця на период праздников назначает дополнительный поезд – лыжный экспресс №745/746 Киев – Славское.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот поезд доставит пассажиров к горам и вернется в столицу еще до начала комендантского часа.

"Поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59, и будет прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14.10 и прибывать в Киев в 22.07", – говорится в сообщении.

Маршрут поезда проходит через станции Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

УЗ

Экономическая правда