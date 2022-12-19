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Как обманываются украинцы: топ-5 мифов об энергосистеме

Понедельник, 19 декабря 2022, 13:17 - Экономическая правда

У всех нас выключают свет. У кого-то больше - у кого-то меньше, кому как повезло. И якобы на виновника этого даже не надо показывать пальцем - это страна-террорист Россия. Но почему-то некоторые из нас думают, что "не все так однозначно".

Наш враг хочет сместить ракурс, сказать нам, что виноваты энергетики, ДТЭК, кум мэра, которому не выключают свет и вообще кто угодно, но не РФ.

ЭП разобрала и опровергла топ-мифов об отключении света, которые враг пытается запустить в наши головы.

энергетика война
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Экономическая правда
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