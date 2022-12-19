Курс валют на 19 декабря: гривня ослабла на "черном рынке", стабильна в банках

В понедельник, 19 декабря, гривня вернулась к уровню в 40 за доллар после быстрого укрепления в пятницу, зато курс в кассах банков стабилен.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,90 - 40,06 грн, а в пятницу, 16 декабря, колебался на уровне 38,71 - 39,96 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 41,83 - 42,16 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 41,87 - 42,05 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,7 - 40,15 грн (курс на 16 декабря - 39,6 - 40,1 грн);

Евро - 41,5 - 42,25 грн (курс на 16 декабря - 41,5 - 42,2 грн).

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В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,25 - 39,75 грн;

Ощадбанк - 39,75 - 40,48 грн;

Укрэксимбанк - 39,7 - 40,2 грн;

Райффайзен - 39,7 - 40,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.