Из-за войны российские акции показали самое большое в мире падение в 2022 году – Bloomberg

Вторжение РФ в Украину привело к падению российских акций - на конец 2022 года акции РФ подешевели сильнее, чем другие бумаги во всем мире.

Об этом пишет Bloomberg.

"Вторжение в Украину привело к падению российских акций в феврале. Почти 10 месяцев спустя, восстановление выглядит далекой перспективой после того, как санкции спровоцировали отток инвесторов и сделали акции худшими в мире.

Хотя экономика в целом лучше, чем ожидалось, выдержала санкции, введенные США и их союзниками, на фондовом рынке наблюдается другая картина", - пишет агентство.

Так, российские акции были исключены из мировых индексов, а биржевые фонды, отслеживающие акции страны, были либо заморожены, либо закрыты.

Местные инвесторы не смогли спасти внутренний рынок от падения, вызванного войной, даже несмотря на то, что большинству иностранцев все еще запрещено продавать местные акции, которыми они владеют.

Февральская распродажа вызвала рекордно длительное закрытие московского рынка.

ВИДЕО ДНЯ

"Долларовый индекс РТС упал на 35% в этом году, что делает его худшим показателем среди 92 индексов, отслеживаемых Bloomberg во всем мире, в местной валюте, и третьим худшим в долларах.

Российский индекс MOEX, рассчитываемый в рублях, упал на 44%, что является самым стремительным годовым падением с 2008 года. С ростом напряженности войны, потери могут быть еще больше", - отмечает Bloomberg.

"Российские акции отражают мрачные перспективы, поскольку западные санкции начинают давить на внутреннюю экономику", - сказал старший валютный аналитик InTouch Capital Markets Ltd Петр Матис.

"Перспектива глобального спада в течение следующих нескольких кварталов не сулит ничего хорошего для российской нефти, особенно в то время, когда Европейский Союз полностью стремится снизить свою зависимость от российских сырьевых товаров", - добавил он.

ЕС и "Большая семерка" договорились запретить компаниям блоков предоставлять ключевые услуги, включая страхование судов, перевозящих российскую нефть, если она была приобретена по цене выше 60 долларов за баррель. Российские запасы нефти также пострадали от нестабильных цен на нефть, при этом эталонная марка Brent упала примерно на 40% от своего мартовского максимума.

Акции ПАО "Лукойл" и ПАО "Газпром", самые весомые члены индекса MOEX, упали на 30% и 53% соответственно в этом году.

Между тем, крупнейший банк, ПАО "Сбербанк России", упал на 54%, поскольку международные санкции повлияли на все, от возможности России получить доступ к валютным резервам до системы банковских сообщений SWIFT.

Опасения, что Путин может расширить призыв резервистов из 300 000 человек, мобилизованных в сентябре, также подорвали уверенность местных розничных инвесторов в том, что у них есть деньги, которые они могут вложить в работу на фондовом рынке.

Следующий год вряд ли принесет облегчение, поскольку война и контроль за движением капитала будут продолжаться, особенно если глобальная рецессия ограничит спрос на сырьевые товары, а новые санкции еще больше усилят давление на российскую экономику, говорят аналитики.

В четверг страны-члены ЕС достигли соглашения по девятому пакету санкций против России, направленных на новые банки и чиновников, а также на доступ страны к беспилотникам.

Экономическая правда