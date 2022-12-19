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Укр / Рус

Работники Amazon в Германии готовятся к забастовкам накануне праздников

Понедельник, 19 декабря 2022, 10:47 - Экономическая правда

Немецкий профсоюз Verdi призвал работников складов Amazon к забастовке по всей стране во время праздничного сезона с требованиями повышения заработной платы и присоединения к коллективным договорам.  

Об этом сообщает Bloomberg.

О времени и месте проведения отдельных акций заранее объявлено не будет, говорится в заявлении профсоюза.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер годами сталкивается со все большей напряженностью в отношениях с работниками. Они жалуются на несправедливую трудовую практику, а на ряде объектов активизируются профсоюзные объединения. 

Verdi призвала работников Amazon в Бад-Герсфельде, Дортмунде, Грабене под Аугсбургом, Кобленце, Лейпциге, Райнберге и Верне присоединиться к забастовкам. Протесты во время новогодних праздников уже несколько лет проходят на предприятиях Amazon - как в Германии, так и в других городах.

Экономическая правда
Укр / Рус
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