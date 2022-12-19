Работники Amazon в Германии готовятся к забастовкам накануне праздников
Немецкий профсоюз Verdi призвал работников складов Amazon к забастовке по всей стране во время праздничного сезона с требованиями повышения заработной платы и присоединения к коллективным договорам.
Об этом сообщает Bloomberg.
О времени и месте проведения отдельных акций заранее объявлено не будет, говорится в заявлении профсоюза.
Крупнейший в мире онлайн-ритейлер годами сталкивается со все большей напряженностью в отношениях с работниками. Они жалуются на несправедливую трудовую практику, а на ряде объектов активизируются профсоюзные объединения.
Verdi призвала работников Amazon в Бад-Герсфельде, Дортмунде, Грабене под Аугсбургом, Кобленце, Лейпциге, Райнберге и Верне присоединиться к забастовкам. Протесты во время новогодних праздников уже несколько лет проходят на предприятиях Amazon - как в Германии, так и в других городах.