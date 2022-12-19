Цены на нефть растут на фоне перспектив восстановления спроса в Китае

Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку перспектива восстановления спроса, вызванная ослаблением Китаем COVID-ограничений и решением США выкупить нефть для своих госрезервов, взяла верх над опасениями глобальной рецессии.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 42 цента, или на 0,5%, до 79,46 доллара за баррель к 07:53 по Гринвичу.

Нефть марки West Texas Intermediate стоила 74,67 доллара, поднявшись в цене на 38 центов, или на 0,5%.

Оба ориентира упали более чем на 2 доллара за баррель в прошлую пятницу после заявлений американских и европейских центральных банков о повышении процентных ставок, которые вызвали беспокойство относительно возможной рецессии.

Причины изменения цен

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Китай, крупнейший в мире импортер нефти и потребитель нефти №2, переживает первую из трех ожидаемых волн заболеваний COVID-19 после того, как Пекин ослабил ограничения на передвижение.

"Несмотря на всплеск заболеваемости COVID, восстанавливающийся оптимизм и стимулирующая политика улучшают перспективы спроса на нефть", - отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

По данным компании Kayrros, занимающейся спутниковыми данными, резкое прекращение Китаем политики "динамического нуля" COVID "вдыхает новую жизнь" в авиационный сектор, при этом средний спрос на авиационное топливо подскочил на 75%, или почти на 170 000 баррелей в сутки, за две недели.

В пятницу информационное агентство Caixin сообщило, что Китай планирует увеличить количество рейсов с целью восстановить среднесуточные объемы пассажирских перевозок в стране до 70% от уровня 2019 года.

"Рынок будет сосредоточен на прогрессе восстановления спроса в Китае ... общий прогноз позитивный, но путь восстановления может быть медленным и ухабистым, учитывая тяжелую ситуацию с COVID в ближайшей перспективе", - отмечают аналитики Haitong Futures.

Объявление Министерства энергетики США в пятницу о том, что оно начнет выкупать нефть для Стратегического нефтяного резерва с поставкой в феврале следующего года, также поддержало прогноз по укреплению цен.

Это будет первая закупка Соединенными Штатами после рекордного высвобождения 180 миллионов баррелей из запаса в этом году.

Экономическая правда