В Киеве продолжаются экстренные отключения света

В Киеве в понедельник продолжились экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки россиян на инфраструктуру Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Компания отмечает, что Энергетики уже работают над ликвидацией последствий очередных российских ударов на объекты энергетики.

Напоминаем:

В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по предварительным данным, пострадали два человека