В Киеве продолжаются экстренные отключения света
Понедельник, 19 декабря 2022, 09:11 -
В Киеве в понедельник продолжились экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки россиян на инфраструктуру Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Компания отмечает, что Энергетики уже работают над ликвидацией последствий очередных российских ударов на объекты энергетики.
Напоминаем:
В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по предварительным данным, пострадали два человека