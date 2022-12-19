Все разделы
Укр / Рус

В Киеве продолжаются экстренные отключения света

Понедельник, 19 декабря 2022, 09:11 - Экономическая правда

В Киеве в понедельник продолжились экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки россиян на инфраструктуру Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Компания отмечает, что Энергетики уже работают над ликвидацией последствий очередных российских ударов на объекты энергетики.

Напоминаем:

В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по предварительным данным, пострадали два человека

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте