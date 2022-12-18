УЗ назначила еще один поезд из Киева в Кишинев - сообщение между столицами становится ежедневным

Укрзализныця на период рождественско-новогодних праздников назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев - Кишинев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Первый рейс поезда №351/352 состояться из Киева во вторник, 20 декабря, а из Кишинева - 21 декабря. Поезд будет курсировать через день.

Отправляться из Киева будет происходить в 17:02, а прибытие в Кишинев в 10:38. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48.

Поезд будет делать остановки на станциях: Казатин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень.

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