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УЗ назначила еще один поезд из Киева в Кишинев - сообщение между столицами становится ежедневным

Воскресенье, 18 декабря 2022, 12:33 - Игорь Пилипив

Укрзализныця на период рождественско-новогодних праздников назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев - Кишинев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Первый рейс поезда №351/352 состояться из Киева во вторник, 20 декабря, а из Кишинева - 21 декабря. Поезд будет курсировать через день. 

Отправляться из Киева будет происходить в 17:02, а прибытие в Кишинев в 10:38. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48. 

Поезд будет делать остановки на станциях: Казатин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень. 

Напомним:

АО "Укрзализныця" впервые подписала прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl.

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