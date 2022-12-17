ЕС согласился помочь профинансировать проект прокладывания энергетического кабеля в Черном море

Европейский Союз планирует помочь профинансировать электрокабель, который соединит Грузию и Азербайджан со странами ЕС через Черное море.

Об этом сообщает Bloomberg.

"С начала войны с Россией мы решили отвернуться от российского ископаемого топлива и диверсифицироваться в сторону надежных энергетических партнеров, и это работает. Черноморский электрический кабель - это новый маршрут передачи, полный возможностей, поскольку он также может помочь доставить электроэнергию к нашим соседям в Молдове, на Западных Балканах и, конечно, в Украине", - сказала фон дер Ляйен.

Общая стоимость проекта не разглашается. Планы по линии электропередачи, первой, напрямую соединяющей ЕС с Кавказским регионом, являются частью усилий блока по диверсификации источников энергии и сдерживания роста цен

Кроме Румынии, кабель принесет электроэнергию в Венгрию. Ожидается, что детальное технико-экономическое обоснование будет завершено в сентябре следующего года, а строительство завершится через шесть лет.

Также сообщается, что после завершения строительства линия увеличит экспорт электроэнергии из Азербайджана в ЕС, по словам президента Ильхама Алиева. Азербайджан оценивает свою возобновляемую электроэнергию в 27 гигаватт. Страна становится все более важной для европейских стран в сфере энергоснабжения: по меньшей мере 10 стран заключили соглашения с Баку об импорте большего количества природного газа, чтобы уменьшить зависимость от российских потоков.

Он добавил, что Азербайджан планирует увеличить газовые потоки в ЕС до 11,6 млрд кубометров в следующем году, сказал Алиев в Бухаресте.

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Лидеры государств-членов Европейского Союза на заседании в четверг достигли согласия о выделении Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.