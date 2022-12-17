УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов 

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Укрзализныця возобновила энергоснабжение на всех главных участках, однако 24 рейсов следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По состоянию на 10:00 наибольшие задержки сейчас наблюдаются у таких рейсов:

№37/38 Запорожье - Киев (+6 ч 21 мин);

№91/92 Харьков - Одесса (+6 часов);

№191/192 Краматорск - Одесса (+6 ч);

№3/4 Запорожье - Ужгород (+5 ч 37 мин);

№31/32 Запорожье - Перемышль (+4 ч);

№131/132 Днепр - Львов (+3 ч 43 мин);

№37/38 Киев - Запорожье (+3 ч 10 мин);

№715/716 Перемышль - Киев (+3 ч 08 мин);

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);

№65/66 Умань - Харьков (+2 ч 26 мин);

№119/120 Запорожье - Львов (+2 ч 20 мин);

№275/276 Киев - Запорожье (1 ч 40 мин);

№45/46 Харьков - Ужгород (+1 ч 36 мин);

№32519/32520 Вена - Киев (+1 ч 32 мин);

№85/86 Запорожье - Львов (+1 ч 24 мин);

№749/750 Ужгород - Киев (+1 ч 21 мин);

№23/24 Киев - Хелм (+1 ч 10 мин);

№93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 09 мин);

№87/88 Запорожье - Ковель (+1 ч 09 мин);

№3/4 Ужгород - Запорожье (+1 ч 06 мин);

№5/6 Рахов - Запорожье (+1 ч 03 мин);

№41/42 Днепр - Трускавец (55 мин);

№53/54 Одесса - Днепр (+53 мин);

№129/130 Кременчуг - Ворохта (+45 мин);

№149/150 Полтава - Черновцы (+45 мин);

№21/22 Харьков - Трускавец (+42 мин);

№119/120 Львов - Запорожье (+33 мин);

№31/32 Перемышль - Запорожье (+33 мин);

"Учитывая отставание поездов от графика и для удобства пассажиров на маршрутах №712 Киев - Краматорск и №732 Киев - Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами", - добавляют в компании.

Напомним:

АО "Укрзализныця" впервые подписала прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl.