В 2023 году посевные площади под зерновыми культурами сократятся на 22% - УКАБ

По предварительным оценкам Украинского клуба аграрного бизнеса, посевные площади под зерновыми культурами в 2023 году составят 8,7 млн га, что на 22% меньше показателя 2022 года и на 45% меньше показателя 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба УКАБ.

Следовательно, в 2023 году в Украине будет на 45% сокращены посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

"По состоянию на декабрь 2022 года из 28,4 млн га всех посевных площадей, которые были в обработке в 2021 году по всей территории нашей страны, на подконтрольной территории Украины находится 24,6 млн га (86% всей территории), из которых еще 3,8 млн га невозможно посеять из-за близости к линии фронта, остатки снарядов и т.д.", - говорится в сообщении.

расчеты УКАБ

Сейчас уже прошла посевная озимых культур, где было засеяно 3,8 млн га зерновых культур, что на 26% ниже по сравнению с осенним показателем 2021 года на контролируемых территориях и на 43% ниже посевов на всей территории Украины. Значительное снижение площади озимой пшеницы произошло в северо-восточных и центральных областях.

Добавляется, что причиной такой тенденции является ограниченная экспортная возможность, дорогая логистика и, как следствие, существенная разница в ценах по регионам. Регионы, находящиеся территориально близко к морским портам и границам с ЕС, имеют более высокую цену на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с регионами на севере и востоке нашей страны.

Так, на Закарпатье цена 1 т кукурузы с НДС - 6800 грн, а в Сумской области - 4900 грн. Однако, даже в западных областях цена является убыточной. Поэтому близость к границе с ЕС и работающих портов определяет способность соответствующих областей к продолжению производства зерна.

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С учетом приведенных валовых объемов производства и внутренних потребностей Украины, экспортный потенциал зерновых и масличных культур в 2023/24 МГ будет около 35 млн т или 3 млн т в месяц. Для сравнения: в 2021/22 МГ экспортный потенциал был на уровне 85 млн т зерновых и масличных или 7 млн т в месяц.

Напомним:

Треть урожая кукурузы в Украине все еще остается на полях с наступлением зимы, что создает дополнительную нагрузку на жизненно важный сельскохозяйственный сектор.