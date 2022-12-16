Всемирный банк создал трастовый фонд для донорской поддержки Украины

Всемирный банк 16 декабря объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в мероприятиях по обеспечению критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и дальнейшее восстановление.

Об этом говорится в официальном заявлении Всемирного банка.

"Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF), руководство которым будет осуществлять Всемирный банк, обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины в обеспечении выполнения государственных функций и предоставлении административных услуг, осуществлении мероприятий помощи населению, а также в планировании и реализации программы восстановления и реформ в Украине.

Фонд также будет предоставлять ресурсы для критически важной консультативной и аналитической работы в сфере оказания помощи населению в условиях войны и восстановления страны", - пояснили в финучреждении.

После объявления обязательства правительства Швейцарии по учредительному взносу и взносов правительств Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции начальная общая сумма фонда составляет 250 миллионов долларов США.

Канада и Япония тоже пообещали поддержать фонд URTF; ожидается, что присоединятся и другие партнеры.

Фонд URTF будет функционировать в рамках общего Фонда мультидонорских ресурсов для функционирования институтов и инфраструктуры Украины (МРИИ - МРИИ), который является частью более широкой международной поддержки Украины и координируется Группой Всемирного банка.

ВИДЕО ДНЯ

На сегодня Всемирный банк мобилизовал 18 миллиардов долларов США экстренного финансирования для помощи народу Украины, с учетом обязательств доноров.

"Более 13 миллиардов долларов из этого финансирования выплачено. Эта жизненно важная поддержка уже помогла преодолеть определенные разрушительные последствия продолжающейся войны для населения Украины и ее экономики", - резюмировали во Всемирном банке.

Экономическая правда