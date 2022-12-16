Из-за перебоев с электроэнергией две трети бизнесов скорректировали работу – ЕБА
Перебои с электроснабжением совершенно не повлияли всего на 1% бизнеса в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес-ассоциации.
Нестабильность электроснабжения за последние два месяца заставила 66% компаний скорректировать график работы, 40% – сократить объемы производства или предоставления услуг, а закрыть часть офисов, торговых точек или отделений – 12%.
"Еще по 9% приостановили работу или законсервировали часть помещений. Только 1% полностью приостановили работу, а на 18% наших компаний отключение электроэнергии вообще или почти не повлияли", – отмечают в ЕБА.
Кроме этого, для того чтобы минимизировать влияние отключений света:
- 86% бизнесов устанавливают генераторы или другие источники бесперебойной связи;
- 65% используют альтернативные источники связи и Интернета;
- 25% переносят данные в облако;
- 22% проводят мероприятия по кибербезопасности
- 10% вынуждены проводить релокацию бизнеса или персонала.
"Впрочем, в связи с подготовкой к отключениям электроэнергии украинский бизнес несет существенные затраты", – констатируют в Ассоциации.
40% опрошенных компаний потратили на обеспечение до 50 тыс. долл., еще 22% – в диапазоне 50-100 тыс. долларов, 24% – 100-200 тысяч долларов, и 14% – более 200 тыс. долларов.
72% компаний утверждают, что длительный блекаут не сможет заставить их выйти с украинского рынка, 20% затрудняются ответить, и только 8% предполагают такую возможность в худшем случае.
"Ситуация в энергетике остается чрезвычайно напряженной из-за еженедельных массированных обстрелов нашей инфраструктуры. Компаниям приходится тратить существенные средства, чтобы адаптироваться и работать даже во время длительных отключений. Однако мы видим, что даже в условиях постоянного энергетического террора практически никто не останавливает работу полностью", – отметила исполнительная директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
Напоминаем:
Бизнес несколько улучшил оценки инвестиционной привлекательности Украины во втором полугодии – Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности вернулся к значениям мая 2020 года и составил 2,48 балла.