Из-за перебоев с электроэнергией две трети бизнесов скорректировали работу – ЕБА

Перебои с электроснабжением совершенно не повлияли всего на 1% бизнеса в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес-ассоциации.

Нестабильность электроснабжения за последние два месяца заставила 66% компаний скорректировать график работы, 40% – сократить объемы производства или предоставления услуг, а закрыть часть офисов, торговых точек или отделений – 12%.

"Еще по 9% приостановили работу или законсервировали часть помещений. Только 1% полностью приостановили работу, а на 18% наших компаний отключение электроэнергии вообще или почти не повлияли", – отмечают в ЕБА.

Кроме этого, для того чтобы минимизировать влияние отключений света:

86% бизнесов устанавливают генераторы или другие источники бесперебойной связи;

65% используют альтернативные источники связи и Интернета;

25% переносят данные в облако;

22% проводят мероприятия по кибербезопасности

10% вынуждены проводить релокацию бизнеса или персонала.

"Впрочем, в связи с подготовкой к отключениям электроэнергии украинский бизнес несет существенные затраты", – констатируют в Ассоциации.

40% опрошенных компаний потратили на обеспечение до 50 тыс. долл., еще 22% – в диапазоне 50-100 тыс. долларов, 24% – 100-200 тысяч долларов, и 14% – более 200 тыс. долларов.

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72% компаний утверждают, что длительный блекаут не сможет заставить их выйти с украинского рынка, 20% затрудняются ответить, и только 8% предполагают такую возможность в худшем случае.

"Ситуация в энергетике остается чрезвычайно напряженной из-за еженедельных массированных обстрелов нашей инфраструктуры. Компаниям приходится тратить существенные средства, чтобы адаптироваться и работать даже во время длительных отключений. Однако мы видим, что даже в условиях постоянного энергетического террора практически никто не останавливает работу полностью", – отметила исполнительная директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

ЕБА

Напоминаем:

Бизнес несколько улучшил оценки инвестиционной привлекательности Украины во втором полугодии – Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности вернулся к значениям мая 2020 года и составил 2,48 балла.