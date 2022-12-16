Банкиры Греф и Набиуллина не смогли отговорить Путина от вторжения в Украину – FT

Глава Центробанка РФ Набиуллина на встрече с Путиным через 4 дня после начала войни фото: DEITA.RU

За месяц до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава Сбербанка Герман Греф и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пытались донести до Путина мысль о том, что нападение может привести к "катастрофическим последствиям" для экономики РФ, но не смогли убедить его.

Об этом пишет Financial Times.

"За месяц до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, главные экономические доверенные лица Владимира Путина посетили резиденцию российского президента в Ново-Огарево под Москвой, чтобы проинформировать его о возможных последствиях западных санкций.

Путин выслушал доклад Германа Грефа, председателя Сбербанка, который представил 39-страничную презентацию, предупреждавшую российского президента о катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины будет еще больше обостряться", - пишет FT.

Газета отмечает, что Греф - близкий соратник Путина еще со времен их работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах, имел репутацию самого либерального члена ближайшего окружения Путина, в частности за то, что говорил свое мнение.

Тогда технократы из окружения президента РФ, которые не знали о его истинных планах относительно войны против Украины, опасались, что Путин стоит на пороге "признания" так называемых "ЛНР"/"ДНР" - они считали, что это спровоцировало бы бешеную реакцию Запада, которая нанесет ущерб российской экономике, пишет FT.

"Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, и другие участники разделили беспокойство Грефа и помогли подготовить презентацию. Но они позволили Грефу взять слово.

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В презентации Путина предупредили, что "жесткие санкции" создадут панику на финансовых рынках и потенциально отбросят российскую экономику на десятилетия назад", - говорится в статье.

Путина также предупредили, что в случае эскалации и ответных санкций Запада может упасть на 30% в долларовом эквиваленте за два года. А инфляция заставит Центробанк повысить процентные ставки до 35%, что приведет к сокращению реальных доходов населения на пятую часть.

Также в презентации технократы предупредили, что качество жизни россиян будет отставать даже от развивающихся стран, поскольку ограничения на импорт заставят Россию бороться не только за передовые технологии, но и за предметы первой необходимости, такие как лекарства и продукты питания.

"Когда Греф начал перечислять потенциальные последствия, Путин прервал его и спросил, что Россия должна сделать, чтобы избежать худших последствий.

Слишком робкие, чтобы предостеречь Путина от военной эскалации, технократы не имели четкого решения - и не смогли заставить себя сказать Путину, что он рискует навлечь на себя геополитическую катастрофу.

Они ушли со встречи, так и не поняв, что именно планирует Путин, и принял ли он их послание во внимание", - рассказали изданию источники.

"Они были достаточно храбрыми, чтобы попросить его о встрече. Но они не смогли донести ему свое послание", - говорит один из участников встречи.

"Они не смогли дать единый ответ на его вопросы", - добавил собеседник.

FT добавляет, что полномасштабное вторжение 24 февраля превзошло худшие опасения Грефа и Набиуллиной, они узнали об истинных намерениях Путина вместе с остальным миром: по телевидению.

Неспособность Путина прислушиваться к предупреждениям технократов опустошила их, говорится в статье.

"Я никогда не видел [Грефа] таким. Он был совершенно растерян, в состоянии полного шока", - сказал бывший чиновник, который видел Грефа в первые дни войны. "Все думают, что, то, что произошло, - это катастрофа, он - больше, чем кто-либо другой", - добавил собеседник.

Через 4 дня после начала войны экономический блок окружения Путина собрался, когда президент РФ спросил их, как смягчить влияние санкций.

Набиуллина, за нарядом которой некоторые инвесторы уже давно пристально следят на предмет закодированных сигналов и невербальных посланий, сидела вся в черном.

"Но когда западные страны отрезали Россию от глобальных финансовых рынков и цепочек поставок, технократы приехали на помощь Кремлю, применив искусные навыки экономического управления, чтобы уменьшить кризис. В этом процессе они позаботились о том, чтобы их собственные апокалиптические прогнозы не оправдались.

В узких кругах российской политической элиты технократы, такие как Греф и Набиуллина, когда-то считались модернизаторами, реформаторским противовесом силовикам, ветеранам жесткой линии спецслужб, которые "сидели" на другом плече у Путина.

Однако, когда они столкнулись с историческим шансом защитить свою веру в открытые рынки и выступить против войны, они промолчали", - резюмирует издание.

Экономическая правда