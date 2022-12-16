Строительство нового жилья в Украине сократилось вдвое – Госстат

За 9 месяцев 2022 года общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), сократилась вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Так, общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, сократилась до 5,2 млн кв.м.

При этом, за январь-сентябрь этого года общая площадь нового строительства многоквартирных домов, по данным Госстата, составила 5,09 млн кв.м. - 97% от объема.

В то же время количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах за указанный период - 68,1 тыс - это в 1,8 раза меньше, чем в прошлом году.

По данным Госстата, в Киеве за 9 месяцев 2022 года общая площадь нового строительства жилья сократилась на 77% к январю-сентябрю 2021 года - до 654 тыс кв. м.

В Киевской области - на 29%, до 1,4 млн кв. м.

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При этом на Львовщине объем нового строительства сократился на 12% к прошлому году - до 771,2 тыс кв. м.

В Хмельницкой области - уменьшился на 48%, до 266,2 тыс кв. м., в Одесской области - "минус" 80%, до 227,8 тыс кв. м; в Харьковской - "минус" 67%, до 213,4 тыс кв. м.

Экономическая правда