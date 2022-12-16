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Укрпочта получит €4,5 млн гранта от ЕБРР на терминалы спутникового интернета и генератора

Пятница, 16 декабря 2022, 15:47 - Анастасия Жарикова

Европейский банк реконструкции и развития одобрил грант в размере 4,5 миллиона евро для Укрпочты для поддержки доступа в интернет в отделенных населенных пунктах Украины.

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Отмечается, что грант, привлекаемый из Специального фонда акционеров банка, поддержит национальный почтовый оператор в приобретении устройств для спутникового интернета и генераторов для обеспечения надежного интернет-соединения и мобильных точек зарядки.

За средства планируют закупить такое оборудование для 1700 почтовых отделений более чем в 450 городах и поселках.

"Укрпочта дополнит 4,5 млн евро ЕБРР дополнительными 1,5 млн евро собственных средств для этого проекта, чтобы приобрести дополнительное оборудование, в частности отопительные печи, Wi-Fi роутеры и осветительное оборудование", – добавляют в ЕБРР.

Экономическая правда

Укрпочта ЕБРР интернет электроэнергия
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