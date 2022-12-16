Центробанк РФ признал дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации

Центробанк РФ в материалах по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке заявил, что в России из-за мобилизации "во многих отраслях усиливается дефицит рабочей силы".

Об этом пишет Meduza.

"На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной степени ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум.

На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается дефицит рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда", - заявляет Банк России.

Ключевую ставку, как и прогнозировалось, Центробанк РФ сохранил на прежнем уровне - 7,5% годовых.

Мобилизацию в России объявили в сентябре. В РФ заявляли, что призвать собираются 300 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин в начале ноября заявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек.

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При этом власти РФ в ноябре объявили о завершении мобилизации, но юридически это так и не закреплено - соответствующий указ Путина не издан.

Напомним:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.

По словам Залужного, российская мобилизация сработала.

"Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать.

Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек...", - сказал он.

Экономическая правда