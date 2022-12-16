Международная финансовая корпорация выделила $2 миллиарда на поддержку инвестиций в Украину – Минэкономики

Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долл.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Основные направления реализации этой программы - торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Очень важным является и тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано как исключение для Украины. В целом же IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Совет директоров IFC также одобрил два отдельных проекта для частного сектора:

для французской компании EnVivo, которая имеет агробизнес в Украине;

страхование военных рисков (через MIGA) для "Райфайзен банка".

"Прямое кредитование и поддержка торгового финансирования от IFC, а также страхование инвестиций от MIGA до окончания войны - это позитивный знак для многих инвесторов, которые размышляют над тем, стоит ли инвестировать в Украину именно сейчас. Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, привлекая к финансовому консорциуму коммерческие банки и другие МФО.

Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составлять более 6 млрд долларов", - отметила Свириденко.

Международная финансовая корпорация (IFC) входит в Группу Всемирного банка.

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Одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития прежде всего в странах с низким уровнем дохода, а также в государствах с нестабильностью и конфликтами.

Украина является членом IFC с 1993 года. В сентябре 2022 года IFC выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.

Напомним:

Сообщалось, что Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) 15 декабря рассмотрит новую программу для Украины на сумму 2 миллиарда долларов.

Экономическая правда