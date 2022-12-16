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"АрселорМиттал Кривой Рог" получит от ЕБРР до 100 миллионов долларов кредита

Пятница, 16 декабря 2022, 12:25 - Алексей Павлыш

ЕБРР утвердил кредит на сумму до 100 млн долларов США крупнейшему меткомбинату Украины - "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Отмечается, что кредит будет использован для финансирования потребностей компании в оборотном капитале для обеспечения непрерывности деятельности в Украине.

Финансирование ЕБРР предоставляется при чрезвычайных обстоятельствах, вызванных российским вторжением.

"Ключевым аспектом текущей инвестиционной программы является модернизация аглофабрики и строительство новых мощностей с закрытием старой металлургической агломерационной линии. Это включает в себя обязательства по полному закрытию ряда старых агломерационных линий и строительству новых установок.

Старая металлургическая агломерационная линия будет полностью закрыта, и будут осуществлены дальнейшие инвестиции в очистку воздуха в сталеплавильном цехе с развитием системы очистки воздуха для удаления выбросов от конвертеров. Это предусмотрено требованиями НДТ ЕС и приведет к сокращению выбросов и дальнейшему улучшению качества воздуха. Модернизация обеспечит значительное сокращение выбросов углерода и приблизит завод к международным стандартам выбросов углерода", - заявили в банке.

"АМКР" за эти годы достиг значительного прогресса в решении вопросов управления охраной труда и здоровья и улучшении взаимодействия с заинтересованными сторонами, что было проверено в рамках комплексной проверки банком", - добавили в ЕБРР.

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Экономическая правда

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