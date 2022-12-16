Украина просила у партнеров профинансировать программу выплат по 50 долл каждому украинцу – WP
Пятница, 16 декабря 2022, 11:49 -
Украинские власти обсуждали с западными партнерами программу поддержки украинцев, которая заключалась бы в выплате 50 долларов в месяц каждому.
Об этом пишет The Washington Post.
По информации источника, знакомого с этим вопросом, по расчетам, на полгода этой программы потребовалось бы 12 миллиардов долларов финансирования.
Однако эта идея не встретила поддержки среди международных партнеров.
Напоминаем:
13,5 миллионов украинцев получили помощь от международных гуманитарных организаций с начала великой войны, треть получали средства.