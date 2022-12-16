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Украина просила у партнеров профинансировать программу выплат по 50 долл каждому украинцу – WP

Пятница, 16 декабря 2022, 11:49 - Анастасия Жарикова

Украинские власти обсуждали с западными партнерами программу поддержки украинцев, которая заключалась бы в выплате 50 долларов в месяц каждому.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации источника, знакомого с этим вопросом, по расчетам, на полгода этой программы потребовалось бы 12 миллиардов долларов финансирования.

Однако эта идея не встретила поддержки среди международных партнеров.

Напоминаем:

13,5 миллионов украинцев получили помощь от международных гуманитарных организаций с начала великой войны, треть получали средства.

выплаты война
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Экономическая правда
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