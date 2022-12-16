Из-за обесточивания задерживаются 17 поездов и электрички – УЗ

Из-за вызванных российскими атаками обесточивания 17 поездов Укрзализныци следуют с задержками более чем на 30 минут, также задерживаются электрички Одесской, Приднепровской и Южной железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Компания отмечает, что ни один поезд дальнего следования не отменен. Если пассажир пропустил свой рейс из-за тревоги, по тому же билету можно воспользоваться следующим поездом.

Отмечается, что резервные тепловозы были выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках. Вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы.

На Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, дальше будут следовать под тепловозами с опозданиями до 2 часов. Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.

Сейчас задерживаются такие междугородние поезда:

№45/46 Ужгород - Харьков +1:46;

№111/112 Киев - Изюм +1:40;

№149/150 Черновцы - Полтава-Юг +1:20;

№31/32 Перемышль - Запорожье +1:18;

№21/22 Трускавец - Харьков +1:17;

№707/708 Киев - Чернигов +1:17;

№15/16 Рахов - Харьков +1:15;

№93/94 Хелм - Харьков +1:15;

№131/132 Днепр - Львов +1:13;

№119/120 Львов - Запорожье-1 +1:11;

№721/722 Киев - Харьков +1:10;

№731/732 Киев - Днепр +1:07;

№725/726 Харьков - Киев +1:07;

№715/716 Перемышль - Киев +1:01.