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В Киеве – экстренные отключения света, проблемы с водоснабжением

Пятница, 16 декабря 2022, 10:28 - Экономическая правда

Из-за ракетной атаки россиян в пятницу в Киеве ввели экстренные отключения света, есть проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram.

Кличко отметил, что причиной перебоев с водоснабжением во всех районах столицы является повреждение энергоинфраструктуры. 

"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", - призвал он.

Экономическая правда
Укр / Рус
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