В Киеве – экстренные отключения света, проблемы с водоснабжением
Пятница, 16 декабря 2022, 10:28 -
Из-за ракетной атаки россиян в пятницу в Киеве ввели экстренные отключения света, есть проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram.
Кличко отметил, что причиной перебоев с водоснабжением во всех районах столицы является повреждение энергоинфраструктуры.
"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", - призвал он.