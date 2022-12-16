В Киеве – экстренные отключения света, проблемы с водоснабжением

Из-за ракетной атаки россиян в пятницу в Киеве ввели экстренные отключения света, есть проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram.

Кличко отметил, что причиной перебоев с водоснабжением во всех районах столицы является повреждение энергоинфраструктуры.

"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", - призвал он.