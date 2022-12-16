Вражеские обстрелы обесточили железную дорогу в четырех областях

Ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен в результате массовой российской атаки по энергообъектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами.

"Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах. Посадка и высадка идет через подземные переходы", – отметили в УЗ.