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Вражеские обстрелы обесточили железную дорогу в четырех областях

Пятница, 16 декабря 2022, 09:51 - Анастасия Жарикова

Ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен в результате массовой российской атаки по энергообъектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами.

"Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах. Посадка и высадка идет через подземные переходы", – отметили в УЗ.

Укрзализныця война энергетика
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Экономическая правда
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