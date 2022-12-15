Из-за непогоды на Киевщине введены аварийные отключения света

Непогода в виде мокрого снега и порывов ветра вызвала на Киевщине аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава Алексей Кулеба Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. На вечер четверга без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, или 3800 семей.

Кроме того, погода влияет на темпы восстановления поврежденной сети. "Сейчас 50% абонентов планово без электроснабжения", - отметил Кулеба. "Совместно с энергетиками делаем все, чтобы восстановить электричество и вернуться к отключениям с графиком".

Он призвал потребителей к тотальной экономии и не включать все приборы сразу, когда электричество появляется.